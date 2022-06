„Günnes“ sagt Tschüss

Ludwigshafen. Für die Eulen Ludwigshafen heißt es in der Zweiten Handball-Bundesliga: „Letzte Ausfahrt TV Emsdetten“. Den Ligaverbleib haben die Pfälzer am vorletzten Spieltag mit einem Heimsieg gegen den HC Empor Rostock klargemacht. Das von Michel Abt trainierte Team kann also locker in die abschließende Begegnung am Samstag, 18 Uhr, gehen. Für Kapitän Gunnar Dietrich ist es das letzte Spiel im Eulen-Trikot, nach zwölf Jahren wechselt der 36-Jährige zum 1. Juli zum Drittligisten TuS Kaiserslautern-Dansenberg.

„Der Druck ist weg, auch für Emsdetten geht es ja um nichts mehr. Klar ist, dass wir das Spiel gewinnen wollen“, sagt Dietrich. Für Teammanager Philipp Grimm ist Dietrich der erfolgreichste Eulen-Spieler überhaupt. „Viele messen Leistung ja nur an Toren. Aber ,Günnes‘ ist dreimal mit den Eulen in die Bundesliga aufgestiegen: 2010, 2014 und 2017. Dreimal durfte er den Klassenerhalt feiern“, sagt er. Beim Tabellenschlusslicht Emsdetten sagt Dietrich nun „Tschüss“. bol

