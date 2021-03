  Friesenheimer Eulen verlieren knapp gegen Lemgo

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen haben das Heimspiel am Sonntag gegen den TBV Lemgo Lippe mit 24:25 (11:15) verloren. Die Hausherren hatten die Gäste in der Eberthalle schon früh davonziehen lassen müssen. So führte Lemgo bis zu 13. Minute mit 8:4. Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke sollte zwischenzeitlich zwar noch mal bis auf ein Tor herankommen. Doch nach 30 Minuten hatte der Vorsprung von vier Toren wieder bestand.

AdUnit urban-intext1

Im zweiten Durchgang hatten die Pfälzer Oberwasser. Langsam aber sich schmolz der Rückstand. In der 59. Minute gelang der Ausgleich zum 24:24. Durch einen Siebenmeter 38 Sekunden vor der Schlusssirene erzielten die Gäste noch den entscheidenden Siegtreffer zum 25:24.

Bester Werfer der Partie war mit zehn Treffern Hendrik Wagner von den Eulen.