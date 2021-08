Form der Eulen steigt

Dansenberg. Kleines Ausrufezeichen in der Saisonvorbereitung: Die Zweitliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben am Wochenende das Vierer-Turnier um den Layenberger Cup in Dansenberg gewonnen. Zudem gelang ein 21:16 (10:9)-Testspielsieg über den Schweizer Club HC Kriens Luzern.

„Für mich ist die Entwicklung der Mannschaft wichtig. Die Abwehr hat super gearbeitet. Wir haben kaum Tore über den Kreis bekommen. Es war nicht nur ein starker Innenblock, der Rückzug war da“, sagte der neue Eulen-Trainer Ceven Klatt nach dem Turniersieg: „Auch das Tempospiel war sehr gut.“

Alle drei Begegnungen entschied der Bundesliga-Absteiger für sich. Beim 18:17 über Drittligist TuS Dansenberg traf Kapitän Gunnar Dietrich kurz vor dem Abpfiff zum Endstand, eine gute Leistung zeigte Schlussmann Matej Asanin,

Beim 22:12 gegen Luxemburgs Meister HB Esch trumpfte Rückraummann Yessine Meddeb auf der für ihn ungewohnten Rechtsaußenposition auf und traf fünfmal. Der im gesamten Turnier stark agierende Hendrik Wagner erzielte sieben seiner insgesamt 17 Treffer beim 20:13 über den Zweitliga-Rivalen TV Hüttenberg und zeigte, dass er im Kampf um die Rückkehr ins Oberhaus der Unterschiedsspieler sein kann. mast

