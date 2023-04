Falk nicht zu stoppen

Ludwigshafen. Die Zweitliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen haben am Freitagabend vor 2270 Zuschauern in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle den vierten Sieg in Folge gelandet. Die Pfälzer bezwangen den TV Hüttenberg mit 34:31 (16:16). „Über die zweite Welle haben wir das Spiel letztlich für uns entschieden“, sagte der starke Rechtsaußen Alex Falk.

Im ersten Durchgang machte die 3-2-1-Abwehr der Hüttenberger den Ludwigshafenern noch Kopfzerbrechen, die Hessen legten ab der siebten Minute stets vor. Doch Falk verwandelte sechs seiner sieben Wurfversuche im ersten Durchgang und sorgte kurz vor der Pause auch für den 16:16-Ausgleich. In der zweiten Hälfte traf Falk – genauso wie Kreisläufer Max Haider – munter weiter.

Eulen: Asanin (1.-35. und für einen Siebenmeter), Urbic (ab 36./1), Grupe – Salger, Eisel, Meyer-Siebert, Haider (8), Remmlinger, Falk (12), Durak, Bührer, Trost (3), Neuhaus, Zacharias (4/1), Manfeldt Hansen, Klein (6), Kogut. bol