Eulen zeigen tolle Moral

Ludwigshafen. Nationalspieler Hendrik Wagner war erkrankt. Rechtsaußen Alexander Falk auch. Mit Jan Remmlinger fehlte der Spielmacher. Und dann sah auch noch Rückraum-Ass Stefan Salger nach elf Minuten die Rote Karte. Aber kein Problem: Ohne neun Akteure gewannen die Eulen Ludwigshafen am Samstag ihr Heimspiel gegen Essen vor 1607 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle mit 29:25 (20:12). Die Leistung in der ersten Halbzeit hatte Erstliganiveau. Im Anschluss kämpfte sich die Rumpftruppe um einen bärenstarken Kapitän Gunnar Dietrich durch die zweite Hälfte.

20:10 führten die Eulen in der 27. Minute gegen den Tabellenvierten. Die Ebert-Halle stand kopf. Sieben seiner insgesamt acht Treffer hatte Enis Keskic bis dahin erzielt. „In der ersten Halbzeit lief alles. Wir wussten, dass es schwer werden würde bei den vielen Ausfällen“, sagte der bosnische Nationalspieler und erklärte: „In der Pause waren die Beine schwer. Wir wussten schon, dass es nicht vorbei ist, dass Essen noch einmal kommen würde. Der Trainer hat uns aber gut eingestellt.“

Klatt stolz auf Teamleistung

Eulen-Coach Klatt zeigte sich ebenfalls überglücklich über zwei Punkte, der er aufgrund der Situation kaum eingeplant hatte. „Es freut mich für die Jungs, die zuletzt nicht so viel gespielt haben, aber jetzt mussten“, erklärte der Trainer und lobte: „Enis und Yessine Meddeb waren klasse. Im Tor hat Ziga Urbic mit einer starken ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg gelegt. Gunnar Dietrich war super, als uns die Kraft ausging.“

Mit dem Erfolg bleiben die Eulen im Kampf um den Wiederaufstieg. Nun haben die Pfälzer erst einmal eine längere Pause bis zur wichtigen Partie am 27. März beim Tabellenzweiten HSG Nordhorn-Lingen. bol