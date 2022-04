Eulen wollen Wiedergutmachung

Ludwigshafen. Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Handball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurück. Die Pfälzer, die in der Tabelle auf Rang zwölf abgerutscht sind, spielen am Sonntag, 17 Uhr, beim HC Elbflorenz Dresden 2006. Pascal Bührer, Jan Remmlinger und Jannek Klein fehlen weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trainer Ceven Klatt hofft, dass sein Team diesmal von Beginn an hellwach ist. Beim 22:26 am Dienstag in Bietigheim hatten die Eulen im ersten Durchgang eine schwache Leistung gezeigt. „Die zweite Halbzeit hat dann gezeigt, wie gut wir Handball spielen können, wenn wir unser Leistungsvermögen abrufen“, sagte Rechtsaußen Pascal Durak, der in Dresden auf einen Sieg hofft. bol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2