Eulen wollen wieder in den Rhythmus

Ludwigshafen. Nach zwei ausgefallenen Spielen in Folge wollen die Eulen Ludwigshafen am Mittwochabend endlich wieder Tore erzielen. Der Handball-Zweitligist muss um 19.30 Uhr zum Traditionsverein TV Großwallstadt.

Zweimal konnten die jeweiligen Eulen-Gegner wegen Coronafällen im Team nicht antreten. Dass sowohl der TV Hüttenberg als auch der Dessau-Roßlauer HV passen mussten, fand Eulen-Coach Ceven Klatt nicht besonders optimal, denn seine Mannschaft war nach den Heimsiegen gegen Dormagen (25:23) und Hamm-Westfalen (26:25) gut drauf. „Wir hätten gerne direkt weitergemacht. Leider haben uns die Spielabsagen etwas aus dem Rhythmus gebracht.“

Gunnar Dietrich sieht bei den Eulen Fortschritte in der Abwehr. © Sörli Binder

Aktuell sind die Eulen Tabellensiebter mit 23:13 Punkten. Durch die vielen Nachholspiele haben die Ludwigshafener weiter gute Chancen auf Platz zwei. Auch gegen Großwallstadt sind die Pfälzer der Favorit.

TVG kämpft gegen den Abstieg

Der TVG, der drei Partien mehr als die Eulen ausgetragen hat, liegt nur auf dem 16. Tabellenrang, dennoch warnt Klatt vor dem ehemaligen Bundesligisten. „Großwallstadt steckt mitten im Abstiegskampf, die werden gegen uns voll motiviert sein. Zuletzt haben sie gegen den HC Elbflorenz nur knapp mit 26:27 verloren. Wir müssen konzentriert sein und in der Abwehr gut stehen.“

Dass der Gegner so wenig wie möglich Tore erzielt, dafür ist bei den Eulen Kapitän Gunnar Dietrich zuständig. Der 35-jährige Routinier sieht sein Team im Aufwärtstrend. „Wir standen in den beiden Spielen, die wir bislang in diesem Jahr machen konnten, in der Abwehr kompakter. Wir können aber noch eine Schippe drauflegen, und das wollen wir auch tun“, sagt Dietrich, während Coach Klatt das Kollektiv fordert: „Abwehr beginnt im Angriff. Wenn die Außen nicht mitmachen, sieht auch der Innenblock nicht gut aus. Da muss der Rückzug da sein. Das haben wir uns zuletzt schon verbessert gezeigt und kaum einfache Gegentore bekommen.“

Der Coach hofft, dass seine Mannschaft trotz der langen Pause die Defensivleistungen der letzten beiden Male nun auch in Großwallstadt aufs Feld bringt. Vor allem die beiden torgefährlichen Rückraumschützen des TVG, Savvas Savvas auf halblinks und Tom Jansen auf halbrechts, sollten die Eulen in den Griff bekommen. bol