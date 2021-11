Eulen wieder am Start

Ludwigshafen. Der kleine Alptraum scheint vorbei zu sein. Nachdem die Eulen Ludwigshafen wegen mehrerer Impfdurchbrüche und somit positiver Corona-Tests ihre letzten beiden Begegnungen in der 2. Handball-Bundesliga absagen mussten, steigen sie am Samstag wieder in den Spielbetrieb ein. Das Team von Trainer Ceven Klatt empfängt um 19 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle den TuS Ferndorf. Der Eulen-Coach kann dann auch wieder auf Kreisläufer Maximilian Haider zurückgreifen, der nach einer Zahnoperation wieder einsatzfähig ist. Verzichten muss Klatt dagegen weiter auf Rechtsaußen Pascal Durak, der nach einer Hüftverletzung weiter mit den Folgen einer Knochenhautentzündung kämpft. „Die Spieler haben eine vernünftige Vorbereitung gehabt. Ich bin eigentlich für das Spiel gegen Ferndorf recht zuversichtlich“, macht der Eulen-Coach klar.

Auf dem Papier sind die Friesenheimer als Tabellenneunter mit 10:8 Punkten klarer Favorit. Ferndorf kommt nämlich als Schlusslicht in die Ebert-Halle. Dennoch will Klatt den Gegner nicht unterschätzen: „Die Ferndorfer haben zuletzt gegen die HSG Nordhorn Lingen nur knapp mit 22:23 verloren. Sie hatten die Nordhorner, das Team der Stunde, wirklich am Rande der Niederlage. Das zeigt uns, wie gefährlich Ferndorf ist.“

Der Eulen-Trainer verweist darauf, dass der TuS „mit einem hohen Maß an Aggressivität“ zu Werke gehe. „Da darf man nicht nur seine handballerischen Stärken in die Waagschale werfen“, sagt Klatt, dessen Mannschaft trotz der Zwangspause mit dem Schwung von 8:2 Punkten aus den vergangenen fünf Partien mit viel Selbstbewusstsein in die Partie am Samstag geht.

Für die Zuschauer gilt wegen der Corona-Situation die 2G-Regel. Der entsprechende Nachweis (geimpft oder genesen) samt Personalausweis sind bei der Eingangskontrolle vorzulegen.

