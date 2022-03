Eulen wie die Musketiere

Ludwigshafen. Das Coronavirus sorgte zuletzt wieder einmal dafür, dass die Eulen pausieren mussten. Die Begegnung des Handball-Zweitligisten beim Aufstiegsaspiranten HSG Nordhorn-Lingen musste verlegt werden. Am Mittwoch (19.30 Uhr) können die Ludwigshafener zu der Begegnung beim Mitabsteiger HSC Coburg 2000 nun antreten, durch die Corona-Fälle im Team muss sich Coach Ceven Klatt in Sachen Aufgebot und Taktik aber wieder mal etwas einfallen lassen.

„Wir wollen das einfach wieder so wie in unserem letzten Spiel gegen Tusem Essen machen: Es gilt das Motto: ’Einer für alle, alle für einen’“, sagt der Eulen-Trainer. Gegen Essen fehlte fehlte die Hälfte des Stammkadersm aber dennoch bezwangen die Ludwigshafener die favorisierten Essener nach einer tollen Leistung mit 29:25. Wer diesmal ausfällt, will Klatt nicht verraten.

Die Eulen treffen auf einen Gegner, der in dieser Saison weit hinter den Erwartungen blieb. Der HSC Coburg spielte in der vergangenen Saison wie die Eulen in der Ersten Bundesliga, in der Tabelle stehen die Franken mit der Bilanz von 19:29 Zählern aber nur auf Platz 14. Die Eulen, die derzeit mit 27:17 Punkte Sechster sind, haben am Mittwochabend auf dem Papier die Favoritenrolle inne. Aber Klatt hat Respekt vor den Coburgern: „Sie sind ein bisschen die Enttäuschung der Saison, aber sie kämpfen um jeden Zentimeter, stehen in der aktuellen Situation unter Druck und werden uns sehr fordern.“

In Rechtsaußen Jan Bilekund im schwedischen Mittelmann Jan Vavrne hat Klatt die Coburger Schlüsselspieler ausgemacht. Das Hinspiel gewannen die Eulen klar mit 33:26. Diesmal erwartet Klatt ein ganz enges Spiel. bol

