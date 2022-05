Eulen weiter völlig neben der Spur

Hüttenberg. Die Zweitliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen haben ihre Negativserie am Mittwochabend nicht beenden können. Die Pfälzer unterlagen auswärts dem Ligafünften TV Hüttenberg in einem Nachholspiel mit 24:28 (14:11). Die Ludwigshafen zeigten sich im Vergleich zu den Partien zuvor stark verbessert. Im zweiten Durchgang riss aber wieder der Faden im Spiel der Mannschaft von Coach Michael Biegler. Die Eulen verloren damit ihre zehnte Partie in den letzten elf Spielen. Es war die fünfte Niederlage in Folge. Die Pfälzer bleiben Tabellen-14., haben aber noch fünf Punkte mehr als der Drittletzte TV Großwallstadt, der auf dem ersten Abstiegsplatz steht. „Die Situation ist ernstzunehmen“, sagte Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler. Am Sonntag, 22. Mai, 16 Uhr, treffen die Eulen zu Hause auf den VfL Eintracht Hagen.

In Hüttenberg traten die Eulen wieder stark ersatzgeschwächt an. Zumindest Rückraumspieler und Torjäger Hendrik Wagner sowie Torhüter Ziga Urbic wirkten wieder mit. Die Eulen absolvierten eine gute erste Hälfte. Wagner feuerte den Ball zum 6:5 (17.) und der ersten Ludwigshafener Führung ins Gehäuse. Kurz vor der Pause lagen die Eulen sogar mit 14:10 vorne. Die Ex-Eule Dominik Mappes, der acht Treffer erzielte, verkürzte aber vor der Halbzeit und leitete anfangs der zweiten Hälfte die Wende ein. Hüttenberg glich zum 14:14 (35.) aus und profitierte in der Folge von vielen technischen Fehlern der Eulen. Eine Viertelstunde vor Schluss lagen die Ludwigshafener mit 18:22 (45.) hinten.

Eulen: Asanin, Urbic - Salger (1), Durak (5), Wagner (6), Dietrich, Eisel, Keskic, Meyer-Siebert, Cirac, Hofmann (9/4), Neuhaus (1), Sorda (2), Schlafmann. bol

