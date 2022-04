Die Eulen Ludwigshafen kassierten am Dienstagabend ihre dritte Niederlage in Folge in der Zweiten Handball-Bundesliga. Die Pfälzer verloren bei der SG BBM Bietigheim mit 22:26 (8:15).

Neben den Langzeitverletzten Pascal Bührer und Jan Remmlinger fehlte bei den Eulen auch Jannek Klein. Der 23-jährige Rückraumspieler, der sich am vergangenen Donnerstag am zuvor operierten Knie verletzte,

...