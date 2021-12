Eulen verlieren die Nerven

Rostock. Die Eulen Ludwigshafen sind am Mittwochabend knapp an einem Auswärtssieg vorbeigeschrammt. Die Pfälzer kamen beim Aufsteiger HC Empor Rostock nicht über ein 28:28 (17:15) hinaus. Letztlich ließ das Team von Trainer Ceven Klatt einen Punkt liegen. Die Eulen mussten kurzfristig auf Torwart Matej Aanin verzichten. Der Torhüter, der erst am Freitag im Heimspiel gegen Lübeck/Schwartau in den Eulen-Kader zurückgekehrt war, fehlte ebenso verletzt wie Pascal Bührer, Pascal Durak und Jannek Klein.

In der Stadthalle Rostock ohne Zuschauer begannen die Eulen konzentriert. Stefan Salger knüpfte zunächst an seine Leistung vom Heimerfolg gegen Lübeck/Schwartau an und erzielte in der ersten Halbzeit sieben seiner insgesamt neun Tore. Doch die Rostocker machten es den Pfälzern mit ihrer Taktik des siebten Feldspielers, die sie konsequent verfolgten, nicht einfach. Bis zur 20. Minute war es eine offene Partie. Mit zwei tollen Toren aus dem Rückraum bescherte Rückraumakteur Hendrik Wagner dann den Eulen die erste Drei-Tore-Führung der Partie – 12:9 (22.). Rostock nahm die Auszeit.

Die Eulen verpassten es in der Folge, weiter davonzuziehen, ließen einige gute Chancen liegen. Bei Rostock zeigte Robin Breitenfeldt eine starke Leistung im ersten Durchgang. Er traf siebenmal und der Aufsteiger verkürzte auf 15:16. Maximilian Haider sorgte aber mit einem schnellen Kontertreffer noch für einen Zwei-Tore-Vorsprung zur Pause für die Eulen.

Im zweiten Durchgang steigerte sich dann Iga Urbic im Gehäuse der Eulen. Dank seiner neun Paraden stellten die Ludwigshafener auf 22:18 (41.) und bauten den Vorsprung auf 25:20 (52.) aus. Alles sah nun nach einem souveränen Sieg der Pfälzer aus. Die Eulen führten fünf Minuten vor Schluss mit 27:23 (55.). Max Neuhaus traf dann zum 28:25 (57.) für die Friesenheimer, die dann aber plötzlich die Nerven verloren. Innerhalb von zwei Minuten gelang den Rostockern der Ausgleich – 28:28 (59.). Die Ludwigshafener hatten den letzten Angriff. Doch Salger warf den Ball nur an die Unterkante der Torlatte.

Eulen: Urbic , Hoblaj – Salger (9), Wagner (7/1), Meddeb (3), Haider (2), Dietrich (1), Hofmann (1), Neuhaus (3/2), Klimek (2), Keskic, Falk, Remmlinger, Eisel. bol