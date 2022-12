Eulen tun sich schwer

Ludwigshafen. Vor 1885 Zuschauern hat Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen am Montag sein Heimspiel gegen Schlusslicht Wölfe Würzburg mit 35:32 (19:18) gewonnen. „Wir wollten alle unbedingt den Sieg und sind sehr glücklich“, sagte Pascal Bührer, der Spielmacher der Eulen, die auf Mittelmann Jan Remmlinger (Grippe) verzichten mussten. Dafür spielte Sebastian Trost, der zuletzt wegen einer Fußverletzung außen vor war, wieder von Beginn an.

Die Eulen gaben zunächst den Ton an und führten mit 7:5 (8.). Doch Würzburg zeigte sich keineswegs beeindruckt. Die Wölfe nutzten die Lücken in der Friesenheimer Abwehr. Nach elf Minuten sorgte Oliver Seidler mit dem 8:7 (11.) für die erste Führung der Unterfranken. Auch danach blieb der Tabellenletzte auf Tuchfühlung. Bührer erzielte mit dem 19:18 die knappe Ludwigshafener Pausenführung.

Asanin glänzt in Schlussphase

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Pfälzer nach der Roten Karte für Wölfe-Spieler Seidler vier Minuten Überzahl (36.), doch in der Abwehr hatten sie Probleme. Als Würzburg komplett war, lag Ludwigshafen nur mit 27:25 (40.) vorn. Kurz darauf stand es sogar 28:27 (44.) für die Wölfe. Torwart Matej Asanin verzeichnete in dieser Phase zwei spektakuläre Paraden, die Partie blieb bis zum Schluss knapp. Vier Minuten vor Ende gingen die Eulen mit 34:32 (56.) in Front. Asanin hielt weiter stark, der starke Lion Zacharias machte mit dem 35:32 den Deckel drauf.

Eulen: Asanin (1.-16., 48.-60.) , Urbic (ab 17.) – Salger (4), Haider (4), Trost (2), Eisel (2), Falk (5) Klein (3), Zacharias (9/3), Bührer (4), Meyer-Siebert (1), Durak (1), Gorpishin. bol