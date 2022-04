Die Negativserie der Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Handball-Bundesliga hält an. Die Pfälzer kassierten am Sonntagabend beim HC Elbflorenz Dresden ihre vierte Niederlage in Folge. Die Friesenheimer unterlagen vor 1279 Zuschauern mit 24:25 (14:11). „Ich hoffe, das gibt jetzt keinen Negativtrend“, hatte Eulen-Kreisläufer Christian Klimek nach der Heimniederlage vor einer Woche gegen die DJK

...