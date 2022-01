Eulen-Test in Saulheim

Ludwigshafen/Saulheim. Die Eulen Ludwigshafen gastieren am Freitag, 28. Januar (20.30 Uhr), bei der SG Saulheim. Die Rheinhessen sind derzeit Tabellensechster der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Wichtig für Eulen-Fans, die das Spiel des Handball-Zweitligisten sehen möchten: Eine Voranmeldung per Mail an vorstand@sg-saulheim.de ist notwendig, da die Anzahl an Tickets begrenzt sein wird.

Es gilt zudem die 2Gplus-Regelung. Der Veranstalter bittet aber auch Personen, die die dritte Impfung (Booster) haben, einen zusätzlichen, gültigen negativen Schnelltest vorzuweisen. Auch für Kinder soll ein negativer Schnelltest vorgelegt werden.

Rückrundenstart vor 1000 Fans?

Stand jetzt dürfen bis zu 1000 Zuschauer beim Rückrundenstart der Eulen am 6. Februar (16 Uhr) gegen Bayer Dormagen und beim Nachholspiel am 9. Februar (19 Uhr) gegen den ASV Hamm/Westfalen dabei sein. Das teilte Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler nun in einem Schreiben an Dauerkarteninhaber und VIP-Karten-Besitzer mit.

Wie immer in diesen Tagen kann sich das alles schnell wieder ändern. Stand jetzt wird die 2Gplus-Regelung in der Friedrich-Ebert-Halle gelten.

