Eulen stehen neben sich

Lübeck. Die Siegesserie der Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Handball-Bundesliga ist jäh gestoppt worden. Die Pfälzer bezogen nach zuvor vier Erfolgserlebnissen in Folge am Freitagabend eine deutliche 27:36 (13:19)-Auswärtsniederlage gegen den VfL Lübeck-Schwartau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor 1500 Zuschauern fand die Mannschaft von Michel Abt nie in ihren Spielrhythmus. Keeper Matej Asanin fehlte erkrankt. Malte Grupe und Ziga Urbic bildeten das Ludwigshafener Torhüter-Duo. Allerdings standen beide Eulen-Schlussmänner im Schatten von Paul Dreyer, der bei Lübeck-Schwartau zwischen den Pfosten stand und vor allem in der zweiten Halbzeit eine überragende Leistung zeigte.

Dreyer mit starker Leistung

Im ersten Durchgang hielten die Ludwigshafener noch einigermaßen dagegen. Vor allem Jannek Klein und Julius Meyer-Siebert setzten sich durch und waren im Abschluss erfolgreich. Lübeck-Schwartau setzte sich Mitte der ersten Hälfte auf 11:7 (15.) ab. Die abstiegsbedrohten Norddeutschen führten zur Pause mit sechs Toren. Nach dem Seitenwechsel scheiterten die Eulen immer wieder an VfL-Schlussmann Dreyer, der in 40 Minuten elf Paraden verbuchte. Die Eulen kassierten viele Gegentreffer nach Tempogegenstößen und lagen zeitweise sogar mit elf Treffern in Rückstand.

Am Ende gelang den Ludwigshafenern nur noch ein bisschen Ergebniskosmetik. „Das war gar kein gutes Spiel von uns“, befand Eulen-Coach Abt nach der 27:36-Klatsche.

Eulen: Grupe, Urbic – Meyer-Siebert (6), Haider, Salger (3), Schaller, Eisel (2), Remmlinger (1), Falk, Durak, Trost (3), Bührer (1), Klein (7), Zacharias (4/3), Neuhaus, Manfeldt-Hansen. bol