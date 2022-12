Eulen setzen auf ihre Serie

Ludwigshafen. Acht Spiele in Folge haben die Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Handball Bundesliga gewonnen. Das Team von Coach Michel Abt, das eine Bilanz von 21:7 Punkten aufweist, war zwischendurch auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückt. TuS N-Lübbecke (23:9) und der Dessau-Rosslauer HV (22:10) sind mittlerweile wieder an den Pfälzern vorbeigezogen und haben die Friesenheimer auf Platz vier verdrängt. Doch die Eulen haben zwei Spiele weniger als die Konkurrenz absolviert und können am Sonntag, 13 Uhr, mit einem Auswärtssieg beim Sechsten HSG Nordhorn-Lingen (20:12) wieder Rang zwei erobern.

„Wir haben eine tolle Serie hingelegt, die wir nun weiter ausbauen wollen“, sagt der Ludwigshafener Kapitän Maximilian Haider. Mittelmann Mac-Robin Eisel erklärt: „Nordhorn wird ein ganz anderer Gegner als die Gegner, die wir zuletzt hatten. Aber wir wollen auch dort bestehen.“ Die Grafschafter kamen am Mittwochabend zu einem knappen 31:30-Auswärtssieg beim Aufsteiger HSG Konstanz. Zuvor hatte Nordhorn im Dezember Niederlagen beim HSC 2000 Coburg (27:30) und zu Hause gegen TuS N-Lübbecke (21:24) kassiert.

Die Eulen-Spieler mit Zweitspielrecht, Julius Meyer-Siebert (SC DHfK Leipzig) und Lion Zacharias (Rhein-Neckar Löwen), stehen Coach Abt zur Verfügung. Auch Sebastian Trost und Jan Remmlinger gehören aller Voraussicht nach zum Kader der Ludwigshafener, die in der EmslandArena den neunten Sieg in Serie einfahren wollen. Die Chancen dafür stehen sicherlich nicht allzu schlecht. bol