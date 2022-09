Eulen setzen auf Bührer

Ludwigshafen. Pascal Bührer ist bei den Eulen Ludwigshafen zurück. Bei der 33:34-Auftaktniederlage des Handball-Zweitligisten gegen den Absteiger HBW Balingen-Weilstetten führte der lange verletzte Spielmacher am vergangenen Samstag wieder die Offensive der Pfälzer an. Für die Partie am Samstag (19.30 Uhr) beim ThSV Eisenach hat sich der 27-Jährige viel vorgenommen. „Ich fühle mich schon wieder gesundheitlich bei 100 Prozent, auch der Kopf ist frei“, betont Bührer, der einen Achillessehnenriss auskurieren musste.

Am Samstag in Eisenach

Bei seinem Comeback erzielte er zwei Tore und zeigte eine Reihe guter Anspiele, die zu weiteren Treffern führten „Wir haben unter unserem neuen Trainer Michel Abt viel am Angriff gearbeitet. Wir sind flexibler und ich habe mit den Shootern aus dem Rückraum natürlich starke Mitspieler, die ich einsetzen kann. Es macht richtig viel Spaß“, sagt Bührer: „Ich denke, dass wir eine gute Rolle spielen können. Gegen Balingen waren wir ja schon sehr gut. Leider haben wir uns nicht belohnt.“

Am Samstag geht es nun nach Eisenach. Die Thüringer peilen in dieser Saison eine Platzierung im oberen Tabellendrittel an. Das Team von Trainer Misha Kaufmann hat sieben Neuzugänge und mit Philipp Meyer von den Wölfen Würzburg einen neuen Abwehrchef verpflichtet. Eisenach verlor zum Auftakt beim TV Großwallstadt mit 26:27. bol