Eulen senden ein starkes Signal

Ludwigshafen. Weiter Hoffnung in der Pfalz: Die Eulen Ludwigshafen haben am Donnerstagabend ihr Heimspiel in der Friedrich-Ebert-Halle gegen den TVB Stuttgart deutlich mit 28:24 (14:8) gewonnen und in der Handball-Bundesliga nun nur noch zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Die erste gute Nachricht für die Eulen gab es schon vor der Begegnung: Spielmacher Dominik Mappes meldete sich nach mehrwöchiger Verletzungspause zurück und stand wieder im Kader. Doch die Rolle des Regisseurs übernahm Pascal Bührer. Die Friesenheimer starteten gut in die Partie. Gorazd Skof hielt im ersten Durchgang ganz stark. Der slowenische Keeper kam in den ersten 25 Minuten Spielzeit auf sechs Paraden. Die Eulen spielten eine sehr konzentrierte Abwehr. Vorne waren die Ludwigshafener geduldig und effektiv. Pascal Bührer sorgte mit dem 3:2 (6.) für die erste Führung der Pfälzer, die auf 9:4 (18.) davonzogen. Bis zur Pause hatten sich die Eulen einen Sechs-Tore-Vorsprung herausgearbeitet.

In der zweiten Hälfte ließen die Ludwigshafener nicht nach und bestraften die Stuttgarter Fehler mit Tempogegenstößen. Martin Tomovski, der nach dem Seitenwechsel im Tor stand, glänzte ebenfalls zwischen den Pfosten. Bührer erhöhte auf 22:12 (45.). Die Stuttgarter wirkten verzweifelt, spielten schon eine Viertelstunde vor Schluss mit einer sehr offensiven Deckung, um schnell zu Ballgewinnen zu kommen. In der Schlussphase gelang aber nur noch Ergebniskosmetik. „Jeder hat für jeden gekämpft, wir haben uns diesen Sieg richtig verdient“, sagte Eulen-Spielmacher Pascal Bührer nach dem 28:24.

Eulen: Skof, Tomovski – Wagner (6), Haider (4), Durak (5/2), Valiullin (3), Klimek (1), Scholz (2), Remmlinger (1), Dietrich, Bührer (3), Klein (3), Meddeb, Neuhaus.

