Die Zweitliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen begeben sich kurz vor Weihnachten noch einmal auf große Fahrt. Die Pfälzer peilen am Mittwoch (19 Uhr) in der Begegnung beim HC Empor Rostock den siebten Saisonsieg an. Die Mannschaft von Trainer Ceven Klatt hat momentan drei Spiele weniger absolviert als der Tabellenzweite Eintracht Hagen (25:9 Punkte) und liegt mit 16:12 Zählern auf Rang neun.

