Eulen-Partie in Hüttenberg abgesagt

Ludwigshafen. Erneut hat die Corona-Pandemie Konsequenzen für den Spielbetrieb der 2. Handball-Bundesliga. Das für Samstag angesetzte Spiel der Eulen Ludwigshafen beim TV Hüttenberg muss verlegt werden. Grund sind mehrere Corona-Fälle bei den Hüttenbergern um Dominik Mappes, den ehemaligen Spielmacher der Eulen. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Die Ludwigshafener, die den Vertrag von Kreisläufer Christian Klimek bis 2024 verlängerten und Yessine Meddeb zum Drittligisten Leutershausen ziehen lassen werden, haben aus der Hinrunde noch zwei Nachholspiele, die bereits terminiert sind: am 9. März in Bietigheim und am 27. April in Dormagen. bol

