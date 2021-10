Eulen Ludwigshafen scheiden gegen Minden im DHB-Pokal aus

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen sind in der zweiten Runde des DHB-Pokals ausgeschieden. Am Dienstag verloren die Pfälzer in eigener Halle knapp mit 23:24 (9:12) gegen GWD Minden. Dabei kamen die Eulen nach einem 4:9-Rückstand (22. Minute) noch einmal zurück in die Partie. Zur Pause lagen die Ludwigshafener beim Stand von 9:12 nur noch mit drei Toren hinten.

In der zweiten Halbzeit wurde der Zwischenspurt, den die Eulen vor der Pause hingelegt hatten, zunächst wieder verspielt. Nach 42 Minuten waren die Hausherren 13:19 im Rückstand. Doch auch danach konnte sich die Eulen noch mal berappen und das Spiel bis zum Schluss spannend gestalten. Für einen Sieg hat es am Ende dennoch nicht gereicht. Mit 23:24 mussten sich die Ludwigshafener geschlagen geben.