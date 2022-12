Eulen können ein Zeichen setzen

Ludwigshafen. Auch wenn es für die Eulen Ludwigshafen am vergangenen Mittwoch nicht zum Sieg gegen Aufsteiger HSG Konstanz gereicht hat, haben die Pfälzer in der Zweiten Handball-Bundesliga immer noch die Chance, als Tabellenzweiter in die WM-Pause zu gehen. Mit einem Heimsieg am Montag, 26. Dezember, 16 Uhr, gegen Ligaschlusslicht Wölfe Würzburg würde das Team von Trainer Michel Abt auf den Aufstiegsrang rücken.

„Sind noch kein Spitzenteam“

Nach der 20:24-Niederlage bei der HSG Nordhorn und dem 30:30 in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle gegen Konstanz trotz einer 15:10-Halbzeitführung findet der Ludwigshafener Trainer: „Wir sind noch kein Spitzenteam, weil wir einfach noch nicht konstant genug sind.“

Abt sagt aber im Rückblick auf das Spiel am vergangenen Mittwoch: „Wir sollten uns durch dieses Ergebnis nicht so sehr runterziehen lassen. Wir haben es bisher immer geschafft, das große Ganze zu sehen. Die Entwicklung der Mannschaft ist sehr gut.“ Abt betont: „Mit einem Sieg am zweiten Weihnachtsfeiertag und dem Klettern auf Rang zwei können wir noch ein Zeichen setzen und uns für eine tolle Saison, die wir bislang gespielt haben, belohnen.“

Ob Sebastian Trost, der in den beiden vergangenen Spielen wegen einer Fußverletzung pausieren musste, am Montag wieder dabei sein kann, ist noch nicht sicher.

Der Rückraumspieler, der zu Beginn der Saison von der zweiten Mannschaft der Rhein-Neckar-Löwen zu den Ludwigshafenern kam, könnte dem Offensivspiel der Eulen, das in den vergangenen beiden Partien ein wenig statischer als zuvor wirkte, vielleicht gut tun. Coach Abt sagt über Trost: „Er ist clever. Er weiß, was er tun muss. Seine große Stärke ist, dass er einen klaren Kopf hat und gute Entscheidungen trifft.“

Würzburg nur mit vier Punkte

Für die Wölfe Würzburg läuft es in dieser Spielzeit überhaupt nicht gut. Die Unterfranken sind mit der desolaten Saisonbilanz von 4:30 Punkten Ligaschlusslicht. Am Sonntag verloren die Wölfe gegen Eintracht Hagen trotz einer zwischenzeitlichen klaren 15:5-Führung nach 25 Minuten das Spiel noch mit 31:33. Allerdings: Nach dem Remis gegen die vermeintlich schwachen weil abstiegsgefährdeten HSG Konstanz sind die Eulen gewarnt.