Eulen in der Realität angekommen

Dessau. Der Fehlstart der Eulen Ludwigshafen ist perfekt. Der Erstliga-Absteiger verlor auch sein zweites Saisonspiel im Handball-Unterhaus. Das Team von Trainer Ceven Klatt unterlag am Sonntagabend vor 931 Zuschauern beim Dessau-Rosslauer HV mit 32:35 (15:18).

Die Eulen starteten gut in die Begegnung und legten ein 7:5 (11.) vor. Spielmacher Jan Remmlinger lenkte stark die Offensive. Doch nach einer Viertelstunde kam Dessau besser in die Partie. Das lag vor allem an HV-Torwart Philip Ambrosius, der bis zur Pause sechs Paraden verzeichnete und einen Siebenmeter von Hendrik Wagner abwehrte. Die Keeper der Ludwigshafener erwischten dagegen einen ganz schlechten Tag. Im ersten Durchgang startete Matej Aanin, er wurde aber nach 21 Minuten von Ziga Urbic ersetzt. Die Anzahl der Paraden der Eulen-Torhüter in Halbzeit eins? Null. Mit einem Drei-Tore-Rückstand gingen die Ludwigshafener in die Pause.

Trainer Klatt ist bedient

Im zweiten Durchgang hatten die Pfälzer Probleme, den Dessauer Rückraum in den Griff zu bekommen. Max Emanuel, Vincent Sohmann und Yannick Danneberg waren kaum zu stoppen. Auch Linksaußen Jakub Hrstka glänzte bei den „Bibern“ mit acht Toren. Hinzu kamen überflüssige und leichte Fehler bei den Eulen. Die Sachsen zogen auf 29:21 (45.) davon. Doch die Eulen zeigten Moral. Angeführt von den in der Offensive starken Wagner (acht Tore) und Alexander Falk (7) kamen die Ludwigshafener noch einmal auf 26:29 (50.) heran. Tim Bielzer beendete den 5:0-Lauf der Pfälzer aber mit dem 30:26. „Im Angriff waren wir gut, aber wir haben zu viele Tore kassiert, hatten lange keine Torwartparaden. Das geht nicht“, sagte Eulen-Coach Klatt nach der zweiten Saisonniederlage.

Eulen: Aanin, Urbic – Eisel (2), Keskic (2), Haider (2), Remmlinger (4), Falk (7), Salger, Dietrich, Hofmann, Wagner (8/6), Meddeb (4), Klimek (1), Klein (2), Neuhaus. bol

