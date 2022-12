Eulen im Abschluss zu schwach

Nordhorn. Die Serie ist gerissen. Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat am Sonntag bei der HSG Nordhorn-Lingen mit 20:24 (11:12) verloren. Nach zuvor acht Siegen in Folge ging das Team von Coach Michel Abt somit diesmal als Verlierer vom Feld.

Eulen-Rechtsaußen Alexander Falk, der mit fünf Treffern bester Torschütze der Pfälzer war, zeigte sich nach der Niederlage seiner Mannschaft vor 2517 Zuschauern in der Lingener Emsland-Arena als fairer Verlierer. „Nordhorn hat verdient gewonnen“, sagte der Ludwigshafener und betonte: „Unsere Abwehrleistung war eigentlich sehr gut. Nur 24 Gegentreffer hatten wir schon lange nicht mehr. Allerdings: Wenn man nur 20 Tore in einer Partie erzielt, kann man normalerweise auch kein Spiel gewinnen.“ Ein Knackpunkt war laut Falk die Tatsache, dass seine Mannschaft drei Siebenmeter nicht verwandelte. „Nordhorn dagegen macht seine zwei Strafwürfe rein.“

In einem Spiel mit starken Torhütern auf beiden Seiten konnte sich kein Team zunächst absetzen. Erst nach 20 Minuten erspielte sich die HSG Nordhorn erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung: Jaime Fernandez traf zum 9:7.

Kurz nach dem Seitenwechsel sah Eulen-Kapitän Maximilian Haider nach einem Foulspiel die Rote Karte (33.). Dennoch warf Enis Keskic die Ludwigshafener mit 15:14 (37.) in Front. Letztlich avancierte Nordhorn-Keeper Bart Ravensberger mit 20 Paraden zum Matchwinner. „Wir konzentrieren uns jetzt voll auf die beiden letzten Spiele in diesem Jahr“, sagte Falk und machte im Hinblick auf das Heimspiel am Mittwochabend um 19 Uhr gegen den Aufsteiger HSG Konstanz klar: „Wir wollen eine neue Serie starten.“

Eulen: Asanin, Urbic – Falk (5), Keskic (3), Schaller (1), Eisel (1), Meyer-Siebert (2), Haider (2), Klein (3), Bührer (2), Gorpishin, Neuhaus, Durak. bol