Eulen haben es selbst in der Hand

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen können am Freitagabend vorzeitig den Klassenerhalt in der Zweiten Handball-Bundesliga klarmachen. Die Pfälzer empfangen um 19.30 Uhr in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle den HC Empor Rostock. „Wenn wir gewinnen, kann uns keiner mehr einholen“, sagt Trainer Michel Abt, der als Nachfolger von Michael Biegler in seine dritte Partie als Eulen-Coach geht.

Die Eulen belegen als Bundesliga-Absteiger bei noch zwei Saisonspielen mit 30:42 Punkten den 15. Platz im Unterhaus. Der TSV Bayer Dormagen ist mit 29:43 Zählern Liga-16. Auch der TV Großwallstadt (Platz 17, 28:44 Punkte) und der TuS Ferndorf (28:44), der als Achtzehnter momentan auf dem ersten Abstiegsplatz liegt, kämpfen um den Ligaverbleib.

Beinahe hätte es für die Eulen am Dienstagabend im Nachholspiel gegen den Dessau-Roßlauer HV (31:31) zu einem Sieg und einem vorzeitigen Befreiungsschlag gereicht, nun müssen die Eulen weiter ihre Hausaufgaben machen. Michel Abt schaute deshalb zahlreiche Videos über den nächsten Gegner Rostock. „Das wird nicht einfach, aber mit den Zuschauern im Rücken ist ein Sieg auf jeden Fall drin“, betont Abt, der mit Blick auf das Spiel gegen Dessau von der Kulisse in der Eberthalle schwärmte: „Ich hatte Gänsehaut. Mein Vater, mein Bruder, mein Trauzeuge waren da – die waren begeistert.“

Quartett wird verabschiedet

Für einige Eulen-Spieler wird die abschließende Heimbegegnung eine sehr emotionale Sache. Vor allem für Kapitän Gunnar Dietrich. „Wir haben es selbst in der Hand, das ist ein großer Vorteil“, sagt der 36-Jährige, der von 2008 bis 2011 und nach einem zweijährigen Intermezzo beim TBV Lemgo von 2013 bis jetzt bei den Ludwigshafenern spielte. Dietrich wechselt nach Saisonende zusammen mit Co-Trainer Frank Müller zum Drittligisten TuS Kaiserslautern-Dansenberg. Zudem verabschieden die Eulen Hendrik Wagner (HSG Wetzlar), Jannik Hofmann (TV Hüttenberg) und Yessine Meddeb (SG Leutershausen), die ebenfalls den Club verlassen.

Der HC Empor Rostock ist als Aufsteiger mit 32:40 Punkten schon gerettet. Das Hinspiel endete 28:28. Bei den Eulen fehlen weiterhin Christian Klimek, Jannek Klein und Pascal Bührer.