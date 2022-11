Eulen gegen „Wundertüte“

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen peilen am Mittwochabend (19 Uhr) bei ihrem Heimspiel gegen den TV Großwallstadt den nächsten Sieg in der Zweiten Handball-Bundesliga an. Die Gäste werden von einem ehemaligen Handball-Star trainiert und liegen als Tabellenneunter derzeit einen Rang vor den Pfälzern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der TV Großwallstadt ist eine kleine Wundertüte“, meint Eulen-Coach Michel Abt und ergänzt: „Die sind richtig gut gestartet, haben aber auch in den beiden letzten Spielen jeweils 35 Tore bekommen.“

Igor Vori an der Seitenlinie

Der Star bei Großwallstadt ist der Coach: Igor Vori hat zu Saisonbeginn Maik Handschke als Trainer abgelöst. Der 42-Jährige ist mit 246 Länderspielen kroatischer Rekord-Nationalspieler, spielte unter anderem für den FC Barcelona und Paris St. Germain. Der ehemalige Kreisläufer hat auch vier Jahre beim HSV Hamburg gespielt und wurde im März 2022 als Nothelfer für drei Monate von den Füchsen Berlin reaktiviert. In 140 Bundesliga-Einsätzen traf der Kroate 442 Mal. „Vori ist ein kleiner Vulkan. Er bringt in Großwallstadt sehr viel Stimmung rein, ist sehr emotional und vertraut auf eine 5:1-Abwehr“, sagt Abt, der außerdem vor den beiden Großwallstädter Rückraumspielern Finn Wullenweber und Adrian Kammlodt warnt.

Mehr zum Thema Handball Langer Trip nach Dresden Mehr erfahren Handball Schweres EM-Gepäck: Fall Fuhr beschäftigt DHB-Frauen Mehr erfahren

Die Eulen gehen nach dem letztwöchigen souveränen 29:23-Auswärtserfolg beim HC Elbflorenz 2006 mit breiter Brust in das Spiel in der Friedrich-Ebert-Halle. „Da haben wir es wirklich sehr gut gemacht“, sagt Abt, der noch immer auf Kreisläufer Christian Klimek verzichten muss. Dafür ist Torhüter Matej Asanin wieder dabei. bol