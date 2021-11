Eulen feiern und bangen um Bührer

Ludwigshafen. Am Ende gab es die Humba: Die Eulen Ludwigshafen haben am Mittwochabend den dritten Sieg in der 2. Bundesliga in Folge eingefahren. Das Team von Trainer Ceven Klatt bezwang vor 1622 Zuschauern zu Hause den HSC 2000 Coburg mit 33:26 (17:11). Überschattet wurde der Erfolg von der Verletzung von Mittelmann Pascal Bührer, der in der 38. Minute bei einer Angriffsaktion umknickte und wohl mit einem Achillessehnenriss aus der Friedrich-Ebert-Halle humpelte. Die Eulen mussten zu Beginn schon auf Pascal Durak (Hüfte) verzichten. Auch Kreisläufer Max Haider konnte nicht mitwirken. Er war nach einer Zahn-Operation noch nicht einsatzfähig.

Die Ludwigshafener erwischten einen Start nach Maß. Coburg lag zwar nach zwei Minuten mit 2:1 in Führung. Doch dann hielt Torwart Matej Asanin seine ersten beiden Bälle. Vorne verwandelte Neu-Nationalspieler Hendrik Wagner in der Anfangsviertelstunde sieben seiner ersten acht Würfe aus dem Rückraum und Jannek Klein setzte sich auf der rechten Seite zweimal stark durch. Dazu kamen leichte Treffer nach Tempogegenstöße. Nach 14 Minuten und bei 10:6 für die Eulen nahm HSC-Coach Brian Ankersen schon die erste Auszeit.

Die Eulen leisteten sich danach einige Leichtsinnsfehler und nutzten gute Torchancen nicht. Coburg verkürzte zwischenzeitlich auf 11:14 (26.). Doch in der Schlussphase der ersten Hälfte fanden die Ludwigshafener wieder in den Flow. Yessine Meddeb, der auf Rechtsaußen spielte und zunächst drei „freie Würfe“ vergeben hatte, sorgte nach tollem Anspiel von Stefan Salger für den 17:11-Halbzeitstand.

Salger eröffnete den zweiten Durchgang mit seinem zweiten Tor zum 18:11 (31.). Die Eulen bauten den Vorsprung auf 21:11 (34.) aus. Dann schied Bührer verletzt aus. Doch die Eulen blieben souverän, hielten lange den Zehn-Tore-Vorsprung. Wagner traf mit seinem zwölften Treffer zum 29:17 (50.). Auch stark bei den Eulen: Torwart Urbic, der sieben Würfe und einen Siebenmeter parierte. „Wir waren in allen belangen konzentrierter“, fand Kreisläufer Christian Klimek: „So müssen wir es immer angehen.“

Eulen: Asanin, Urbic (ab 18.) – Wagner (12/1), Salger (3), Klein (2), Falk (4), Klimek (3), Keskic (3), Neuhaus (1), Bührer (1), Meddeb (2), Remmlinger (1), Eisel (1).