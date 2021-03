Ludwigshafen. Eigentlich hätten die Eulen Ludwigshafen am Donnerstagabend in der Handball-Bundesliga ihr Spiel beim TSV Hannover-Burgdorf bestreiten sollen. Doch die Partie wurde wegen Corona-Fällen bei den Niedersachsen kurzfristig abgesagt. Die „Recken“ begaben sich sofort in Selbstisolation.

„Hannover-Burgdorf hat das sehr gut kommuniziert, sie haben uns frühzeitig auf dem Laufenden gehalten“, sagt Eulen-Coach Benjamin Matschke im Gespräch mit dieser Redaktion. Allerdings war die Austragung im Vorfeld auch noch aus einem anderen Grund offen – und das hatte indirekt mit den Eulen zu tun. Nach der Partie der Ludwigshafener am vergangenen Sonntag gegen den TBV Lemgo-Lippe wurden bei den Ostwestfalen positive Corona-Fälle im Team bekannt. Seither befinden sich die Eulen in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt vor Ort und unterliegen neben dem ohnehin geltenden Hygienekonzept einem täglichen Test-Konzept.

Harte Prüfung gegen Melsungen

„Wir sind ja schon in unserer Bubble. Es gab jeden Tag ein Test. Bis jetzt sind alle Ergebnisse negativ“, sagte Matschke am Donnerstag. Entsprechend bereiten sich die Eulen nun auf das schwere Heimspiel am Sonntag, 16 Uhr, gegen den Tabellenzehnten MT Melsungen vor. „Das ist ein ganz starkes Team, für das es vielleicht aus Mentalitätsgründen nicht für eine Top-Drei-Platzierung reicht“, sagt Matschke.

Bei den Eulen steht nur hinter dem Einsatz von Spielmacher Dominik Mappes wegen seiner lädierten Schulter noch ein Fragezeichen.