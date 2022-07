Mit Kaffee und Kuchen und am Abend dann vielleicht noch im Kreis der Familie - so stellt man sich üblicherweise die Standard-Geburtstagsfeier vor. Doch bei Michel Abt fiel das 32. Wiegenfest am Montag eher überschaubar aus.

Nach einer kurzen Nacht, weil einer seiner zwei Söhne zwischen drei und vier auch etwas von seinem Papa haben wollte, dem Vormittag am Östringer Leibniz-Gymnasium in

...