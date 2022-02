Eulen bleiben oben dran

Elsenfeld. Die Eulen Ludwigshafen haben ihren dritten Sieg im Jahr 2022 gelandet. Der Handball-Zweitligist kam am Mittwoch zu einem 29:27 (14:13)-Erfolg beim TV Großwallstadt und bleibt damit im Kampf um den Aufstieg dabei. Hendrik Wagner war mit neun Treffern der beste Torschütze der Ludwigshafener. Auch stark bei den Pfälzern: Torhüter Matej Asanin, der mit seinen acht Paraden im zweiten Durchgang den Grundstein zum Sieg legte.

Die Eulen mussten in der Untermainfrankenhalle in Elsenfeld neben den Langzeitverletzten Pascal Durak und Pascal Bührer weiter auf den verletzten Rückraumspieler Jannek Klein verzichten. Kurzfristig fiel auch Winter-Neuzugang Julius Meyer-Siebert aus, der eine Ellenbogenverletzung auskurieren muss.

Starker Start

Die Eulen begannen stark, führten nach zwölf Minuten mit 5:3. Doch Großwallstadt blieb dran und glich durch Görkem Bicer zum 7:7 (18.) aus. Zur Halbzeit lagen die Ludwigshafener mit einem Tor vorne. In der zweiten Hälfte scheiterten die Großwallstädter immer wieder an Asanin. In Unterzahl standen die Friesenheimer überragend in der Defensive. Andreas Falk brachte die Pfälzer mit 22:18 (45.) in Front. Dreieinhalb Minuten vor Schluss lagen die Eulen scheinbar souverän mit 27:24 vorne. Dann sah Abwehrchef Gunnar Dietrich die Rote Karte, und plötzlich gaben die Ludwigshafener zweimal den Ball her. Näher als bis auf 26:27 kam Großwallstadt allerdings nicht mehr heran.

Eulen: Urbic, Asanin – Salger (6), Haider (2), Remmlinger (3), Wagner (9/1), Falk (6), Hofmann (1), Klimek (1), Eisel (1). bol

