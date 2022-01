Eulen binden Jannek Klein

Ludwigshafen. Linkshänder Jannek Klein bleibt bei den Eulen Ludwigshafen. Der 22 Jahre alte Halbrechte hat seinen Vertrag beim Handball-Zweitligisten vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert.

2019 kam der 1,97 Meter große frühere Jugend- und Junioren-Nationalspieler vom FC Barcelona in die Pfalz. Zuvor spielte der in Rendsburg geborene Klein bei der HSG Schülp/Westerrönfeld und wurde dann bei der SG Flensburg-Handewitt ausgebildet, wo er auch erstmals Bundesligaluft schnupperte. Nach seiner im Dezember beim 30:25-Sieg gegen Gummersbach erlittenen Meniskusverletzung und der folgenden Operation arbeitet Klein in der Reha für sein Comeback.

Jannek Klein (l.) bleibt den Eulen Ludwigshafen treu. © Sörli Binder

„Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir der Verein, die Geschäftsführung und der Trainer gerade jetzt in einer Zeit schenken, in der ich verletzt ausfalle“, sagt Klein. Er wertet es als positives Signal, dass er seine Verletzung ohne Zeitdruck auskurieren und den Heilungsprozess nach der Operation in Ruhe durchlaufen kann, um richtig gesund zu werden. „Der neue Vertrag gibt mir Sicherheit, ich bin frei im Kopf“, sagt der Halbrechte, der in dieser Spielzeit in zwölf Spielen zum Einsatz kam und 30 Tore erzielte.

Gute Ergänzung zu Salger

„Ich freue mich sehr über Janneks Vertragsverlängerung“, betont Eulen-Trainer Ceven Klatt. „Er hat eine sehr positive Entwicklung genommen. Es hat sich ausgezahlt, ihm Zeit zu geben und Vertrauen zu schenken. Letzte Saison haben die Linkshänder auf der Position ja keine Rolle gespielt, jetzt ergänzt sich Jannek da ja sehr gut mit Stefan Salger und ist ein wichtiger Baustein in unserer Mannschaft“, betont der Trainer und streicht die Harmonie zwischen Klein und Salger lobend heraus. „Ihr Wechselspiel ist für uns eine echte taktische Waffe.“

