Eulen bezwingen Löwen-Gegner

Ludwigshafen. Die Zweitliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen haben ein Testspiel gegen den türkischen Meister Spor Toto SK mit 30:21 (15:11) gewonnen. Der Club aus Ankara tritt am Samstag (18 Uhr) und Sonntag (18 Uhr) in der ersten Qualifikationsrunde zur Gruppenphase der European League bei den Rhein-Neckar Löwen in der Östringer Stadthalle an. Bester Eulen-Torschütze war Rechtsaußen Alex Falk mit acht Treffern. Ein gutes Auge auf der Mitte bewies Jan Remmlinger, der zudem sechsmal einnetzte.

„Entscheidend war die Entwicklung, die Bereitschaft in der Abwehr, die verbesserte Kommunikation, ein guter Rückzug, die gute Armarbeit“, sagte Trainer Ceven Klatt, der ohne Pascal Bührer, Gunnar Dietrich, Pascal Durak, Yessine Meddeb, Max Neuhaus und Hendrik Wagner auskommen musste. red