Es geht langsam aufwärts

Würzburg. Die Torhüter können im Handball spielentscheidend sein. Und genau das war am Samstagabend bei den Eulen Ludwigshafen der Fall, als der Handball-Zweitligist mit 29:27 bei der DJK Rimpar siegte. „Das war eine starke Leistung. Erst hat Matej Asanin gut gehalten, dann habe ich wichtige Paraden gehabt, ich freue mich riesig“, sagte Ziga Urbic, der eine Viertelstunde vor dem Abpfiff in die Partie kam. Da stand es 24:22 für die DJK Rimpar. Mit sechs starken Paraden sorgte der Schlussmann danach für die Wende.

„Ziga hat uns wieder ins Spiel gebracht“, meinte auch Eulen-Geburtstagskind Alex Falk, der selbst sieben Treffer erzielte und damit einen großen Anteil am zweiten Sieg in Folge hatte. Und was sagte Trainer Ceven Klatt, der in der vergangenen Saison noch die DJK Rimpar betreute: „Am Ende waren wir cool. Ich bin zufrieden mit der Angriffsleistung, da haben wir immer wieder Lösungen gefunden. Ich bin unzufrieden, wie wir teilweise in der Abwehr gearbeitet haben.“

Eulen Ludwigshafen: Asanin (bis 45., bei einem Siebenmeter), Urbic (bei einem Siebenmeter, ab 45.) – Salger, Remmlinger (2), Wagner (8/1), Falk (7), Keskic (2), Klimek (1), Dietrich, Bührer (4), Haider, Hofmann (1), Klein (6). bol