Erster Auswärtspunkt unter schwierigen Bedingungen

Ludwigshafen. Mit einem Sieg wurde es nichts, dennoch kehrten die Eulen Ludwigshafen zufrieden vom Auswärtsspiel beim Bundesliga-Mitabsteiger zurück. Der Handball-Zweitligist kam am Freitagabend vor 1822 Zuschauern bei Tusem Essen zu einem 24:24 (12:12). „Die Mannschaft hat in dieser sehr lauten Halle eine tolle Moral gezeigt, in der Abwehr sind wir mit einem starken Gunnar Dietrich gut gestanden. Und Jan Remmlinger, der wegen Erkrankung die ganze Woche nicht trainiert hatte, hat unserem Spiel gutgetan“, lobte Trainer Ceven Klatt, der aber mit den ersten 20 Minuten der Begegnung nicht ganz einverstanden war.

„Essen war in dieser Phase sehr stark. Da müssen wir und mehr an die Vorgaben halten. Außerdem haben wir zu viele einfache Fehler gemacht“, sah der Coach noch Luft nach oben. Im ersten Durchgang lag Essen zeitweise mit vier Toren Vorsprung in Führung. In dieser Phase hielt Torwart Iga Urbic die Pfälzer mit wichtigen Paraden im Spiel.

Sieben gegnerische Würfe parierte der Keeper im ersten Durchgang. Urbic spielte durch, da Matej Asanin, der kurz vor Schluss für einen Siebenmeter kam, gesundheitlich angeschlagen war. Er kam insgesamt auf zehn Paraden und zwei gehaltene Siebenmeter.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte liefen die Eulen erst einmal einem Rückstand hinterher. Auch eine Rote Karte mussten die Ludwigshafener wegstecke: Max Neuhaus musste nach 38 Minuten wegen eines Foulspiels vom Feld. Der Mittelmann fand die Entscheidung überzogen: „Okay, ich erwische ihn im Gesicht, da sind zwei Minuten in Ordnung. Aber Rot ist für mich ein bisschen übertrieben. Das sieht schlimmer aus, als es im Endeffekt ist.“ Dennoch fanden die Eulen in der Schlussviertelstunde noch den Weg zurück. Was eben am starken Jan Remmlinger lag, der sich lau Trainer Klatt eigentlich eher hätte schonensollen, und dem guten Stefan Salger, der in der Schlussphase wichtige Treffer erzielte. 74 Sekunden vor Schluss brachte Hendrik Wagner die Eulen mit 24:23 in Front. Doch Essen kam durch Noah Beyer eine halbe Minute vor Schluss zum Ausgleich. Bitter.

In der Tabelle bleiben die Eulen nach dem ersten Auswärtspunkt der Saison allerdings weiter im Keller sitzen und rutschten sogar auf den ersten Abstiegsplatz. Am kommenden Freitagabend gibt es für das Klatt-Team dann gleich das nächste Spiel gegen einen Mitabsteiger: Mit der HSG Nordhorn-Lingen kommt der Tabellenfünfte.