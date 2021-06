Ende eines Abenteuers

Minden. Dominik Mappes zog sich das Trikot über den Kopf und lehnte enttäuscht am Torpfosten, Azat Valiullin saß schockiert und mit leerem Blick auf der Bank. Und Alexander Falk suchte Trost bei Torwart Martin Tomovski. Keine Frage: Der Frust war groß am Donnerstagabend bei den Eulen Ludwigshafen, die nach vier Jahren aus der Handball-Bundesliga abgestiegen sind. Das dramatische 24:24 (14:10) bei GWD Minden reichte nicht, um am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Frisch Auf Göppingen noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Bitter für die Pfälzer: Phasenweise führten sie mit sieben Treffern – und auch der letzte Angriff dieses Abtiegskrimis gehörte ihnen. Doch wenige Sekunden vor Abpfiff warf Hendrik Wagner den Ball in den Block.

„Die Mannschaft hat eine gute Saison gespielt. In diesem Moment kann man darauf sicherlich nicht stolz sein, aber vielleicht gelingt das mit ein wenig Abstand“, sagte eine spürbar mitgenommene Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler. Die Trauer war ihr anzumerken, während GWD-Trainer Frank Carstens jubelte. „Wir sind erleichtert. Das war ein Wahnsinnsspiel“, sagte der Coach, der mit seiner Mannschaft unbedingt diesen einen Punkt für den Klassenerhalt brauchte.

In einem intensiven Abnutzungskampf offenbarten die Eulen zunächst ein paar Probleme in der Offensive und warfen den Ball in der Anfangsphase mehrfach überhastet in den Mindener Abwehrblock. Doch da die Pfälzer von Beginn an gut verteidigten, fiel das nicht gravierend ins Gewicht. Nach einem 2:3-Rückstand (6.) legten sie einen 4:0-Lauf hin und sorgten beim 7:4 (15.) erstmals für Verunsicherung beim Gegner.

GWD-Trainer Carstens nahm sofort eine Auszeit, doch seine Mannschaft bekam ihre Nerven einfach nicht in den Griff. Minden produzierte Ballverluste in Serie, auch Nationalspieler Juri Knorr, der zur neuen Saison zu den Rhein-Neckar Löwen wechselt, hatte spürbar mit der Drucksituation zu kämpfen, während bei den Ludwigshafenern Dominik Mappes klug Regie führte.

Die Eulen spielten lange Angriffe und kombinierten sich stets klare Möglichkeiten heraus. Beim 11:5 (21.) bat Carstens zur nächsten Mindener Auszeit und beorderte im Angriff den siebten Feldspieler aufs Feld. Das ging sofort schief: Valiullin „klaute“ den Ball und warf ihn ins leere GWD-Tor zum 12:5 (21.) für die Eulen. Sekunden später hatte er erneut die Möglichkeit, den Ball ins leere Tor zu werfen, doch er platzierte ihn über das Tor. Anschließend scheiterte auch Christian Klimek frei vom Kreis. Es folgte Valiullins vierter Fehlwurf, Max Neuhaus vergab zudem einen Siebenmeter. Minden nutzte die Nachlässigkeiten der Pfälzer und kam Tor um Tor heran, mit dem Pausenpfiff besorgte Mappes aber noch das 14:10.

Diesen Vorsprung verteidigten die Eulen nach dem Seitenwechsel aber nicht lange. Im Angriff mehrten sich die Fehler, was Minden die Möglichkeit zum Tempospiel und schnellen Toren gab. Die pfälzische Führung schmolz auf zwei Treffer (17:15/38.) – und auch wenn die Ludwigshafener in einem nun wilden Spiel noch einmal mit vier Toren in Front lagen (19:15/40.), kippte die Partie von Minute zu Minute ein Stückchen mehr in Richtung von GWD. Zu allem Überfluss produzierte Klimek noch einen Wechselfehler, der Ball ging an die Ostwestfalen und die verkürzten in Überzahl auf 19:20 (45.). Doch die Eulen hatten in dieser Phase noch einen Retter in der Not – und der stand zwischen den Pfosten. Der überragende Torwart Martin Tomovski verhinderte in der 48. Minute den Ausgleich, schon ging diese irre Partie wieder in die andere Richtung und die Eulen legten ein 23:20 (50.) vor.

Doch in der Schlussphase erspielten sich die Ludwigshafener kaum noch klare Chancen – und gaben damit den Sieg und die Option auf den Klassenerhalt aus der Hand.

Eulen: Skof, Tomovski, Hoblaj – Dietrich, Scholz (1), Haider (2), Remmlinger (2), Hofmann, Mappes (2), Wagner (6/1), Meddeb, Neuhaus (4/2), Valiullin (2), Klimek, Klein (2), Falk (3).