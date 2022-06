Lisa Heßler fieberte am Freitagabend bei jeder Aktion mit. Wenn ihre Mannschaft ein Gegentor bekam, ärgerte sich die Geschäftsführerin der Eulen Ludwigshafen sichtlich. Erzielte der Handball-Zweitligist einen Treffer, jubelte sie lautstark. Letztlich gewannen die Pfälzer mit 32:26 gegen den HC Empor Rostock – und in der Friedrich-Ebert-Halle herrschte nach Spielende eine Stimmung, die an die

