Comeback wie erträumt

Ludwigshafen. Nach dreieinhalb Monate Verletzungspause hat Pascal Bührer am Mittwochabend beim 36:27 (17:13)-Heimsieg der Eulen Ludwigshafen über den TV Großwallstadt sein Comeback gefeiert. In der 40. Spielminute gab Trainer Ceven Klatt dem 25-Jährigen, der sich Mitte Juni eine schwere Verletzung am Ellbogen zugezogen hatte und operiert werden musste, grünes Licht. Bührer sprintete aufs Feld, bekam den Ball, lief quasi mitten durch die Abwehr der Mainfranken, warf – und traf. „Von so einem Comeback hatte ich geträumt. Dass es dann Realität werden würde, ist schon grandios“, sagte der Mittelmann, der vier Tore zum ersten Saisonsieg der Friesenheimer beisteuerte.

Bührer gilt neben Max Neuhaus als Spielmacher der Eulen. Was ihn so besonders macht, sind seine Schnelligkeit und sein Spielwitz. Beides zeigte der gebürtige Emmendinger am Mittwochabend. Die rund 1600 Zuschauer in der Ebert-Halle waren begeistert. Im Publikum saßen auch Mama und Papa Bührer. „Die haben mittlerweile ein neues Hobby. Wenn wir zu Hause spielen, kommen sie extra aus Freiburg, schauen sich meine Leistung an, trinken eine Schorle und fahren wieder nach Hause“, verriet Bührer. Am Mittwoch dürften seine Eltern entsprechend gut gelaunt die Heimfahrt angetreten haben.

Die Eltern als treue Fans

Pascal Bührer traf nach langer Pause gegen Großwallstadt vier Mal. © Binder

„Wir haben hohes Tempo gespielt, und so wollen wir das – wenn möglich – immer machen“, sagte Bührer. „In der Bundesliga haben wir immer das Tempo verschleppt, die neue Spielweise kommt gerade uns kleinen Spielern wie mir, Max Neuhaus oder Jan Remmlinger eher zugute.“

Der Mittelmann der Eulen machte klar, dass sein Team nun den Schwung des ersten Saisonsiegs in die Partie beim EHV Aue (Samstag, 17 Uhr) mitnehmen wolle. „Wir möchten nachlegen“, sagte Bührer. Sein Coach Klatt erklärte: „Man hat gemerkt, dass wir durch Pascal andere Möglichkeiten haben und auch taktisch anders angreifen können. Das hat uns geholfen.“ bol

