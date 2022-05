Biegler sieht zu wenig Leidenschaft

Gummersbach. Die Negativspirale dreht sich weiter: Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen verlor am Samstagabend sein viertes Spiel in Folge. Beim Bundesliga-Aufsteiger VfL Gummersbach unterlagen die Pfälzer klar mit 21:32 (11:16). Die Eulen haben auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, den der TV Großwallstadt derzeit belegt, nur noch fünf Punkte Vorsprung. Bereits am Mittwoch steht für die Eulen das Spiel beim TV Hüttenberg an.

„Wir spielen derzeit keinen guten Handball. Wir schaffen es nicht, aus dem Loch herauszukommen, kriegen auch zu viele Gegentore“, monierte Mittelmann Max Neuhaus. Hinzu kam am Samstag die Tatsache, dass die Eulen mit einem Rumpfkader antreten mussten, es fehlten acht Mann. Torhüter Ziga Urbic und Rechtsaußen Alexander Falk fielen kurzfristig wegen Grippe aus. Pascal Bührer, Max Haider, Jannek Klein, Christian Klimek und Jan Remmlinger sind langzeitverletzt. Rückraumspieler Hendrik Wagner, der zuletzt fehlte, machte sich mit warm, saß auf der Bank, konnte aber nicht spielen. Dazu kam Yessine Meddeb, der zwar begann, aber mit einer Fußverletzung früh ausfiel. Eine Diagnose steht noch aus.

Faden reißt nach 25 Minuten

Im ersten Durchgang hielten die Ludwigshafener noch gut mit. Julius Meyer-Siebert erzielte sieben Tore, hatte aber auch sieben Fehlversuche. Nach 25 Minuten riss der Faden im Spiel der Eulen. Der VfL Gummersbach zog entscheidend davon, auch weil der Keeper des Tabellenführers, Tibor Ivanisevic, mit zwölf Paraden glänzte. 15 Gegenstoßtore erzielte der VfL, der mit dem Erfolg die Meisterschaft klar machte.

„Wir haben uns nach gutem Start nicht mehr an den Matchplan gehalten, es hat mir dann auch die Leidenschaft gefehlt“, kritisierte Eulen-Coach Michael Biegler. Am Mittwoch hofft er auf eine Steigerung, obwohl es mit dem dünnen Kader schwer wird. Für Eulen-Routinier Christian Klimek ist die Saison auf jeden Fall zu Ende. Der Kreisläufer wurde am Donnerstag in Viernheim an der Leiste operiert. Seit Freitag ist der 32-Jährige wieder zu Hause.

Eulen: Asanin, Hoblaj – Meyer-Sieber (7), Hofmann (4), Salger (4), Eisel (1), Keskic (2), Durak (2), Job (1), Schlafmann, Neuhaus Meddeb, Wagner. bol