Besonderes Spiel für Eulen-Trainer

Ludwigshafen. Für Ceven Klatt ist es die Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Wenn die Eulen Ludwigshafen am Samstag, 19.30 Uhr in der 2. Handball-Bundesliga bei der DJK Rimpar antreten, trifft der Coach der Pfälzer auf sein altes Team. „Die können jeden schlagen“, sagt Klatt über die Wölfe. Der Trainer freut sich riesig auf die Partie und sagt: „Wir müssen 100 Prozent abrufen. Das ist ein schweres Auswärtsspiel.“ Eulen-Keeper Matej Asanin sieht das ähnlich: „Wir haben Respekt. Aber wir brauchen auch zwei Punkte.“

Der 26:25-Heimerfolg über die HSG Nordhorn in der vergangenen Woche hat den Friesenheimern auf jeden Fall viel Selbstvertrauen gegeben. „Das alles braucht Zeit, neuer Coach, neue Spieler“, sagt Asanin, der ebenfalls neu geholt wurde. Der Kroate wird wohl in Würzburg von Beginn an zwischen Pfosten stehen. „Ich will der Mannschaft helfen, wir wollen endlich eine Serie starten“, sagt der Torhüter.

Die Friesenheimer stehen in der Tabelle auf dem 15. Rang. Die Bilanz ist mit 5:7 Punkten noch negativ. Rimpar ist 14. Pascal Durak kehrt wohl in den Kader zurück. bol