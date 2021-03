Ludwigshafen. „Mund abwischen, weiter machen.“ Eulen-Kreisläufer Christian Klimek wollte die bittere Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen den TBV Lemgo-Lippe (24:25) schnell abhaken. Denn der Ludwigshafener Handball-Bundesligist ist am Donnerstag, 19 Uhr, schon wieder bei der TSV Hannover-Burgdorf gefordert. Erneut muss Trainer Benjamin Matschke wohl auf Spielmacher Dominik Mappes verzichten, der weiterhin an einer Schulterverletzung laboriert. Sein Vertreter wäre eigentlich Pascal Bührer. Doch der hatte gegen Lemgo Schwierigkeiten mit dieser Rolle.

„Das hat nicht geklappt“, gibt Matschke zu. Besser lief es im Angriff, als der 21-jährige Max Neuhaus Regie führte. „Er hat das sehr gut gemacht“, lobt der Trainer. Ob Neuhaus, der in seinem zweiten Jahr bei den Eulen ist, aber auch gegen die „Recken“ auf der Mittelposition beginnt, steht noch nicht fest. Matschke sagt: „Gegen Hannover haben wir es mit einer anderen Abwehrformation zu tun als noch gegen Lemgo. Ich glaube, die liegt Pascal Bührer besser.“

Matschke bleibt entspannt

Immerhin: Von Mappes abgesehen, hat der Eulen-Coach alle Spieler an Bord. Die Eulen sind nach der Niederlage gegen Lemgo auf den vorletzten Tabellenplatz gerutscht. Doch Matschke bleibt entspannt: „Das ist noch eine ganz lange Saison, die wichtigen Spiele kommen ja auch alle noch.“

Zum Beispiel die Heimbegegnung am 3. April gegen den direkten Konkurrenten HSC 2000 Coburg. Dennoch wittert der Trainer auch am Donnerstag eine Chance, denn Hannover hat sich zuletzt wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Das Team von Coach Carlos Ortega verlor drei Begegnungen und ist auf den 14. Rang abgerutscht. Allerdings haben die Recken derzeit einen komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone. Im Hinspiel trotzten die Eulen den Niedersachsen ein 27:27 ab.

„Sicher wird es auch auf die Torwartleistungen ankommen, und da war Martin Tomovski am Sonntag gegen Lemgo-Lippe voll da“, sagt Matschke. Man merkt: Der Eulen-Coach glaubt fest daran, dass Punkte beim vermeintlichen Favoriten möglich sind.