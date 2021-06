Auf verlorenem Posten

Magdeburg. Beim SC Magdeburg gab es für die Eulen Ludwigshafen am Mittwochabend nichts zu holen. Der abstiegsbedrohte Handball-Bundesligist verlor auswärts beim Tabellendritten deutlich mit 29:37 (14:23) und bleibt damit weiter als Viertletzter auf einem Abstiegsrang. Ebenfalls bitter für die Eulen: Die HBW Balingen-Weilstetten feierte mehr oder weniger zeitgleich einen 30:28-Heimerfolg über die HSG Wetzlar und vergrößerte als direkter Konkurrent damit ihren Vorsprung auf die Friesenheimer auf drei Punkte.

AdUnit urban-intext1

Die Pfälzer, die am Sonntag (13.30 Uhr) den Tabellenzweiten THW Kiel in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle empfangen, liegen bei noch drei ausstehenden Saisonpartien mit 24:46 Punkten einen Zähler hinter dem Fünftletzten GWD Minden (25:45). Die Ostwestfalen empfangen die Eulen am vorletzten Spieltag (Donnerstag, 24. Juni, 19 Uhr). Es könnte für beide Teams das Endspiel um den Ligaverbleib werden. Immerhin erfreulich: Die Eulen dürfen am Sonntagmittag gegen den Rekordmeister aus Kiel vor 540 Zuschauern spielen.

„Wir haben in der ersten Halbzeit neun technische Fehler gehabt, nicht gut verteidigt, dann kamen noch die Verletzungen von Pascal Bührer und Maximilian Haider dazu. Magdeburg hat eben eine unheimliche Qualität, so kommt so ein Ergebnis dann zustande“, sagte Eulen-Trainer Benjamin Matschke nach der einseitigen Partie.

Bereits vor der Begegnung vor 1308 Zuschauern in der Magdeburger GETEC Arena musste Eulen-Coach Matschke eine Hiobsbotschaft hinnehmen. Neben Jan Remmlinger musste auch der etatmäßige Siebenmeterschütze Pascal Durak passen. Der Rechtsaußen hatte sich an der Hüfte verletzt.

AdUnit urban-intext2

Zur Pause schon entschieden

Magdeburg kam besser ins Spiel. Der frisch gebackene European-League-Gewinner ging zunächst mit 3:1 (4.) in Führung. Die Eulen blieben aber dran. Maximilian Haider erzielte das 6:7 (9.). Dann baute Magdeburg allerdings mit einem starken Michael Damgaard, der acht Tore erzielte, den Vorsprung mit vier Treffern in Folge auf 11:6 (15.) aus. Bis zur Pause erzielten die Magdeburger bereits 23 Treffer. Zur Halbzeit hatten die Eulen beim 14:23 einen Rückstand von neun Toren.

Auch wenn die Friesenheimer den zweiten Durchgang mit 15:14 gewannen, schafften sie es nicht mehr, den Favoriten noch in Schwierigkeiten zu bringen. „In der zweiten Halbzeit haben wir viel besser gespielt, für uns kommt es nun in Minden und gegen Göppingen zu Hause drauf an“, sagte Matschke nach der Niederlage.

AdUnit urban-intext3

Eulen: Tomovski, Skof – Dietrich (1), Scholz (1), Haider (3), Falk (4), Mappes (1), Wagner (9), Meddeb, Neuhaus (1/1), Valiullin (4), Klimek (2), Klein (1), Hofmann.

AdUnit urban-intext4