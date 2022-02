Die Erfolgsserie ist gerissen. Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat am Sonntagnachmittag nach zuletzt fünf Siegen in Folge wieder eine Niederlage kassiert. Allerdings war das 23:25 (13:10) gegen den EHV Aue vor 1795 Zuschauern in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle völlig unnötig.

„Wir haben ein ziemlich schlechtes Spiel gemacht, so etwas ist super ärgerlich“, befand Rechtsaußen

