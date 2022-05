Anspannung bei den Eulen

Ludwigshafen. Es wird immer brenzliger für die Eulen Ludwigshafen. Der Handball-Zweitligist hat nur noch einen Pluspunkt mehr als der Drittletzte TuS Ferndorf. Die Mannschaft von Neu-Coach Michel Abt empfängt nun am Dienstagabend um 19 Uhr in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle den Dessau-Roßlauer HV 06. Mit einem Sieg gegen den Tabellenzwölften könnten die Eulen einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Situation bei den Pfälzern ist entsprechend angespannt.

„Wir schauen nur auf uns. Wir haben in dieser Woche zwei Heimspiele, das sind zwei Chancen für uns, alles selbst klarzumachen“, sagt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler. Zwei der drei Absteiger stehen fest: Schlusslicht EHV Aue und der Tabellenvorletzte TV Emsdetten steigen in die Dritte Liga ab. Der dritte Club, der nach unten muss, wird noch gesucht. Die Eulen (29:41 Punkte) als Fünfzehnter haben die beste Ausgangslage. Der TSV Bayer Dormagen (Platz 16, 29:43 Punkte) und der TV Großwallstadt (Platz 17, 28:44 Punkte) liegen auf Nichtabstiegspläzen. Der TuS Ferndorf (18., 28:44) steht auf dem ersten Abstiegsplatz.

Co-Trainer nach Kaiserslautern

Erneut fehlen bei den Ludwigshafenern eine Reihe von Leistungsträgern. „Wir haben zuletzt nicht schlecht gespielt, machen einfach zu viele überflüssige individuelle Fehler“, sagt Coach Abt. Das Spiel am Dienstag gegen den Club aus der Ludwigshafener Partnerstadt Dessau steht übrigens unter dem Motto „Alle in Rot“. Wer in einem roten Oberteil kommt, erhält am Eingang einen Gutschein für ein Freigetränk nach Wahl.

Eulen-Co-Trainer Frank Müller wird übrigens Cheftrainer beim TuS Kaiserslautern Dansenberg, wo künftig auch Kapitän Gunnar Dietrich spielt. Jannik Hofmann kehrt zum TV Hüttenberg zurück. Hendrik Wagner (HSG Wetzlar) und Yessine Meddeb (SG Leutershausen) standen als Abgänge bereits fest.

