Abwehr als Basis

Ludwigshafen. Es läuft bei den Eulen Ludwigshafen: Der Handball-Zweitligist hat zuletzt fünf Spiele in Folge gewonnen. Am Mittwoch feierte das Team von Coach Ceven Klatt einen Auswärtserfolg beim TV Großwallstadt. Die Pfälzer peilen nun am Sonntagmittag den sechsten Streich in Folge an. Die Eulen treffen um 16 Uhr in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle in Friesenheim auf den EHV Aue.

Zum Schluss machten es die Eulen gegen Großwallstadt noch einmal spannend. „Bei einer 27:23-Führung fünf Minuten vor Schluss muss ein Spiel durch sein. Das darf uns nicht passieren“, zeigte sich Coach Klatt kritisch. „Wir sind mit den zwei Siegen gut ins Jahr gekommen. Durch die zwei Wochen Pause sind wir etwas aus dem Rhythmus gekommen“, sagte Nationalspieler Hendrik Wagner. Doch es ging letztlich gut und die Eulen, die noch einige Nachholspiele absolvieren müssen, mischen weiter kräftig vorne mit.

Hinspielniederlage als Warnung

Gegen Aue werden bei den Eulen wohl neben den Langzeitverletzten Pascal Bührer und Pascal Durak auch erneut Rückraumspieler Jannek Klein und auch der am Ellbogen lädierte Winter-Neuzugang Julius Meyer-Siebert fehlen.

Aktuell stehen die Ludwigshafener auf dem sechsten Rang und haben mit 25:13 Zählern einen Minuspunkt mehr als der Zweite HSG Nordhorn. (34:12). Aue ist dagegen nur Tabellen-18. und hat jetzt schon den Abstiegskampf ausgerufen. Im Hinspiel verloren die Eulen in Aue knapp mit 29:30 – eine unnötige Niederlage. „Wir müssen in der Abwehr einfach stabil stehen. Das haben wir in diesem Jahr bislang auch ganz gut gemacht. Ich bin zuversichtlich“, sagt Klatt vor dem Heimspiel am Sonntag.