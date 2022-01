Zu viel Verwaltungsmodus

Frankfurt. Der Blick auf die Blitztabelle wirkte verführerisch, am Samstagabend gegen 20.15 Uhr. Punktgleich mit dem Vierten SC Freiburg, eine Nacht voller intensiver Träume von der Champions League zeichnete sich ab. Doch dann köpfte Jude Bellingham und Mo Dahoud schoss – und Eintracht Frankfurt wurde mit einem schmerzhaften Niederschlag innerhalb von drei Minuten auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

Die 2:3-Niederlage nach einer 2:0-Führung gegen Borussia Dortmund fiel in die Kategorie „maximal bitter“. Zum einen, weil die Frankfurter 70 Minuten lang einen wirklich formidablen Vortrag gezeigt hatten, höher als 2:0 durch die beiden Tore von Rafael Borré (16., 24.) hätten führen können. Zum anderen, weil die Partie nach Thorgen Hazards Anschlusstor (71.) durch die späten Wirkungstreffer von Bellingham (86.) und Dahoud (89.) ungerechtfertigterweise noch komplett in Richtung des BVB kippte. „Was wir uns vorwerfen lassen müssen, ist, dass wir zu sehr verwaltet haben. Wir haben immer wieder zurück auf Kevin Trapp gespielt anstatt nach vorne. Ich hatte den Eindruck, wir wollten über die Zeit kommen. Dafür sind wir bestraft worden“, sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner nach einem intensiven und zeitweise spektakulären Gefecht, das den Slogan „Top-Spiel“ aus der Fernsehwerbung ausnahmsweise tatsächlich verdient hatte.

Keine Vorwürfe an Lindström

Statt den Höhenflug aus dem November und Dezember mit sechs Siegen und einem Unentschieden bei nur einer Niederlage fortzusetzen, erlitt die Eintracht zum Start ins neue Jahr einen schmerzhaften Rückschlag. Die Niederlage wirkte umso unnötiger, weil Jesper Lindström kurz nach der Pause die Dortmunder Gegenwehr wohl final hätte erlischen lassen können. Der dänische Nationalspieler tunnelte Emre Can und stand plötzlich frei vor BVB-Torwart Gregor Kobel, brachte aber nur einen viel zu laschen Abschluss zustande (47.). Von einem 3:0 hätten sich die Westfalen sehr wahrscheinlich nicht mehr erholt.

Glasner richtete dennoch zurückhaltend über seinen Flügelstürmer, der zuvor ein richtig gutes Spiel gemacht hatte. „Jesper trifft den Ball nicht richtig. Er wollte ihn vorbeischlenzen, trifft ihn dann aber nicht so, wie er es will. Sowas passiert aber. Fehler passieren, deswegen machen wir ihm auch keinen Vorwurf“, sagte der Österreicher.

Viel sprach allerdings auch in der Folge nicht mehr für die große Wende. Zwar ließ sich die Eintracht sukzessive weiter zurückdrängen, verteidigte aber die Dortmunder Angriffe bis 20 Minuten vor dem Ende ziemlich souverän weg. Doch nach dem 1:2 durch Hazard konnte auch Glasner nicht mehr verhindern, dass sein Team immer mehr Probleme bekam. „Am Ende ging uns ein wenig die Puste aus und wir haben nur noch nach hinten gespielt. Wir müssen auch nach dem 2:0 weiter aufs dritte Tor spielen, das ist ein Lernprozess, den wir noch weiterführen müssen“, sagte Kapitän Sebastian Rode.

Ähnlich sah das auch sein Trainer, der versuchte, trotz der verständlichen Enttäuschung das Positive aus der unglücklichen Pleite zu ziehen. „Es ist eine bittere Niederlage, aus der wir unsere Schlüsse ziehen: Über 95, 97 Minuten unseren Spielstil durchzuziehen, auch wenn wir 2:0 führen, aufs dritte, vierte und fünfte Tor zu gehen. Das haben wir heute nicht geschafft und stehen daher mit leeren Händen da. Trotzdem war es eine gute Leistung. Wir können viele positive Sachen mitnehmen. Auf diesem Spiel werden wir aufbauen“, erklärte Glasner.

Am Sonntag nach Augsburg

Viel Anlass zum Grübeln gibt es auch nicht, denn in der fußballerischen Entwicklung der Mannschaft stellte der kalte Samstagabend keinen Rückschritt – sieht man von der verhängnisvollen Schlussphase ab. Am Sonntag reisen die Hessen zum Abstiegskandidaten FC Augsburg. Die nächste Gelegenheit, im Klassement weiter nach oben vorzustoßen. Diesmal am besten aber nicht nur in der Blitz-Tabelle.