„Wir werden sehr hart mit uns ins Gericht gehen“

Mannheim. Der strömende Regen, der kurz nach dem Abpfiff über dem Carl-Benz-Stadion einsetzte, passte zur Gemütslage im Lager des geschlagenen Europa-League-Teilnehmers. Langsamen Schrittes gingen die Spieler von Eintracht Frankfurt nach dem 0:2 (0:0) gegen Drittligist SV Waldhof über den Mannheimer Rasen, um sich bei den mitgereisten Fans im gut gefüllten Gästeblock zu bedanken.

Das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal traf die Hessen unerwartet, aber alles andere als unverdient. „Diesen letzten Glauben, diese letzte Überzeugung hatten wir nicht als Mannschaft. Natürlich ist das ein sehr, sehr enttäuschender Nachmittag“, fasste Oliver Glasner nach seinem misslungenen Pflichtspielauftakt als Eintracht-Trainer treffend zusammen: „Wir werden sehr, sehr hart mit uns ins Gericht gehen und das Spiel analysieren.“

Das Pokal-Unheil – auch Vorgänger Adi Hütter ereilte bei seinem Einstand 2018 der K.o. in Runde eins gegen Ulm – deutete sich für Glasner ab der 40. Minute an, als Nationaltorwart Kevin Trapp einen Freistoß von Marc Schnatterer aus dem Winkel fischte. „Mannheim hatte plötzlich den Glauben: Hier geht etwas. Und dann auch noch die Doppelchance vor der Halbzeit, wo wir in einen Konter gelaufen sind“, stellte der Österreicher fest. Bis dahin hatte die Eintracht keine Glanzleistung geboten, den Zweiklassenunterschied aber unter anderem mit 73 Prozent Ballbesitz untermauert. Allein: Es half nichts. Richtig gefährlich wurde es nur in Minute 43, als Daichi Kamada nach einer Flanke von Christopher Lenz knapp am Kopf vorbeiköpfte.

Die neue Sturmspitze Rafael Santos Borré hing weitestgehend in der Luft. Unterm Strich fehlten Initialzündungen, wie sie für gewöhnlich von Filip Kostic ausgehen. Der Serbe fehlte rotgesperrt. „Ich finde, dass wir das 40 Minuten ordentlich gemacht haben. Aber: zu viel Kontrolle, zu wenig zielstrebig, zu wenig Dynamik und Freilaufbewegung“, analysierte Glasner, der vor allem die Entstehung der gefährlichen Waldhof-Szenen bemängelte. „Nach dem 1:0 haben wir – so ehrlich muss man sein – den Kopf und unsere Struktur im Spiel verloren. Nach dem 2:0 und der Gelb-Roten Karte von Martin war es doppelt und dreifach schwierig.“ Eine Erklärung für die „schlechte Leistung“, von der er offen sprach, hatte Glasner nicht. „Das ist Pokal. Wir alle haben das irgendwann schon mal erlebt. Da entsteht so eine Dynamik im Spiel, dass der nächste Gegner immer mehr wächst, immer mehr Glauben bekommt – und bei uns sinkt er“, schilderte der 46-Jährige, der jedoch „keine Ausrede“ suchte: „Das ist ganz klar unsere Schuld. Jetzt heißt es: Ärmel hochkrempeln und das Spiel analysieren. Das werden wir sehr detailliert machen.“

Auch für den neuen Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche war es „nicht der Einstand, auf den wir gehofft haben“, wie der 40-Jährige festhielt: „Mannheim hat uns das Leben schwergemacht und verdient gewonnen, wir sind verdient ausgeschieden. Wenn du hier in Mannheim das erste Mal wieder vor Zuschauern spielst, musst du die Kulisse annehmen. Das haben wir versucht, aber es hat uns an Durchschlagskraft gefehlt.“

Das frühe Pokal-Aus, das Krösche als „Rückschlag“ und „Momentaufnahme“ bezeichnete, wird die Planungen der Eintracht eine Woche vor dem Bundesliga-Start bei Borussia Dortmund nicht durcheinanderwerfen. „Im Großen und Ganzen sind wir auf einem guten Weg“, betonte der Sportchef: „Wir wissen, woran wir arbeiten und was wir besser machen müssen.“ Auch Coach Glasner wollte lieber das große Ganze sehen: „Wir haben auch schon gezeigt, dass wir das besser machen können, mit mehr Dynamik und mehr Entschlossenheit.“