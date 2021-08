Wiedersehen mit Kumpel Haaland

Frankfurt. Ein wenig schüchtern wirkte der neue Hoffnungsträger von Eintracht Frankfurt auf dem Podium. Doch als Jens Petter Hauge seine Statements formulierte, kamen diese klar und mit viel Selbstbewusstsein rüber. Der junge Mann weiß genau, was er will. „Ich möchte Tore und Vorlagen beisteuern. Dennoch ist es das Wichtigste, dass das Team gewinnt. Das ist genauso Teil meines Jobs“, sagte Hauge am Donnerstag. Vielleicht bekommt der 21-Jährige schon am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Auftakt bei Borussia Dortmund dazu Gelegenheit. Die Motivation ist groß, wie auch die Vorfreude. Denn in Dortmund würde er nicht nur sein Bundesliga-Debüt feiern, sondern auch auf Kumpel Erling Haaland treffen. „Wir sind gute Freunde, haben gemeinsam in der Jugend-Nationalmannschaft gespielt. Natürlich ist er ein fantastischer Spieler, der schwer zu stoppen ist“, sagte Hauge.

Duell in Dortmund am Samstag

Ob er nach nur wenigen Trainingseinheiten gleich eine Option für den Kader ist, wird Coach Oliver Glasner noch entscheiden. Eins machte der 21-Jährige aber gleich klar: „Ich fühle mich gut, auch wenn ich in der Vorsaison nicht viel gespielt habe. Ich trainiere hart. Natürlich bin ich bereit, aber wir werden viele Spiele haben und ich werde mein Bestes geben.“ Nach zwei Tagen hat der Blondschopf erste Eindrücke von seinem neuen Arbeitsplatz und dem Team bekommen. Sein Fazit fiel dabei positiv aus. „Ich treffe hier auf eine tolle Gruppe von Spielern und freue mich darauf, mit ihnen auf dem Platz zu stehen“, sagte Hauge, der für ein Jahr auf Leihbasis vom AC Mailand gekommen ist.

Sein Jahr in Italien bezeichnet er als sehr lehrreich. „Es war ein großer Schritt für mich und eine großartige Erfahrung. Ich habe eine Menge gelernt“, sagte der Offensivmann. Bei der Eintracht will er das nun unter Beweis stellen. Sein Plus ist, dass er auf vielen Positionen spielen kann, sehr variabel ist. Das wird den Hessen guttun. Denn zuletzt beim Pokal-Aus gegen Waldhof Mannheim fehlte es gerade in der Offensive an Durchschlagskraft. „Ich kann mehrere Rollen ausfüllen, vielleicht auch eine freiere. In Deutschland geht es etwas taktischer zu“, betonte er.

Fjörtoft als Vorbild

In Frankfurt findet er seiner Meinung nach ein spannendes Projekt mit einem „super Trainer“ vor. Landsmann und Kultfigur Jan Aage Fjörtoft dient dabei als Vorbild. „Ich wäre stolz, wenn sich die Menschen einmal so an mich erinnern wie an ihn. Er ist ein großartiger Spieler und Mensch“, sagte Hauge. Ob der derzeitige Eintracht-Kader bis zum Transferschluss Ende August Bestand hat, bleibt offen. Man sei „im Großen und Ganzen zufrieden“, erklärte Krösche. Ein konkretes Angebot von Lazio Rom für Flügelspieler Filip Kostic dementierte der Funktionär unlängst. Auch Evan Ndicka, Daichi Kamada und Amin Younes gelten als Kandidaten für einen Wechsel. Toptorjäger André Silva ist nach seiner furiosen 28-Tore-Saison bereits an Liga-Konkurrent Leipzig verkauft worden. dpa

