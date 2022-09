Verpatzte Premiere

Frankfurt. Europas größte Fußballbühne, die Champions-League-Hymne, eine flirrende Atmosphäre mit gigantischer Choreographie – der 7. September 2022 markierte einen weiteren Meilenstein der längst sagenhaften Erfolgsgeschichte von Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren. Beim historischen Debüt im elitären Zirkel der Champions League stimmte allerdings das Ergebnis nicht: Mit 0:3 (0:0) unterlagen die Hessen am Mittwochabend im ersten Gruppenspiel der Königsklasse dem weitaus abgezockteren portugiesischen Vertreter Sporting Lissabon. Von einem Doppelschlag innerhalb weniger Minuten mit Toren durch Marcus Edwards (65.) und Francisco Trincao (67.) erholte sich die Eintracht, die zuvor einen ordentlichen Auftritt gezeigt hatte, nicht mehr. Nuno Santos erhöhte in der Schlussphase noch (82.).

„Wir haben das über weite Strecken sehr gut gemacht. Auf dem Level muss man dann die zwei, drei Torchancen aber nutzen. Am Schluss haben wir ein bisschen Lehrgeld bezahlt“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, das Ergebnis zeigt es leider nicht.“

Die Gelegenheit, dem Spiel einen völlig anderen Verlauf zu geben, hatten die Hessen allerdings – und zwar schon in der zweiten Minute. „Heute ist ein ganz großer Tag für Eintracht Frankfurt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch erleben werde.“ Die emotionalen Worte von Vereinsikone Charly Körbel bei „DAZN“ waren kaum verklungen, da hätte die Eintracht schon in Führung liegen können. Oder vielleicht sogar müssen. Doch Randal Kolo Muani nahm das Geschenk der unfreiwilligen Vorlage durch Manuel Aguarte nach nur 90 Sekunden nicht an und scheiterte am Fuß von Lissabons Schlussmann Antonio Adan. Aber auch ohne den möglichen perfekten Start mit einer Blitz-Führung dominierte der Europa-League-Sieger in der ersten Halbzeit die Portugiesen, die nur beim zurecht mit Videobeweis zurückgenommenen Elfmeter (Christopher Lenz hatte Edwards nicht berührt) offensiv auf sich aufmerksam machten (11.).

Die Eintracht, die taktisch gut auf das unkonventionelle 3-4-3-System Sportings eingestellt war, kam durch Daichi Kamada (15.), Jesper Lindström (17.) und kurz vor der Pause wieder durch Muani (43.) zu weiteren guten Gelegenheiten. Bei aller Frankfurter Überlegenheit fehlte lediglich die letzte Überzeugung im gegnerischen Strafraum – und das sollte sich noch rächen.

Sow: „15 Minuten Blackout“

Der zweite Durchgang bot zunächst ein fast identisches Bild. Lissabon hatte seinen Ballbesitz meistens nur in den für die Eintracht ungefährlichen Regionen des Spielfelds, den Hessen fehlte es am nötigen Punch im Offensivspiel. Wie in der 53. Minute, als sich Kamada nach einer starken Pressingaktion in letzter Sekunde noch blocken ließ.

Das Tor machte stattdessen Sporting: Als sich die Frankfurter in der Abwehr einmal unsortiert präsentierten, hatte Edwards das Glück, das der eingewechselte Luca Pellegrini den Ball unhaltbar für Trapp abfälschte (65.). In nur drei Minuten war die Partie zugunsten der Gäste entschieden: Die Eintracht ließ sich kurz nach dem Rückstand auskontern, Trincao erhöhte auf 0:2 (67.), obwohl die zurückgeeilten Hessen im eigenen Strafraum wieder in Überzahl waren. Das war eine ganz kalte Dusche für die SGE an diesem lauwarmen Spätsommerabend. „Da hatten wir 15 Minuten lang einen Blackout, das darf in der Champions League nicht passieren“, sagte Frankfurts Mittelfeld-Mann Djibril Sow, der sich über die verpatzte Premiere in der Königsklasse ärgerte: „Das war extrem bitter, heute war viel mehr möglich. Wenn wir in der ersten Halbzeit das 1:0 machen, wird das ein ganz anderes Spiel.“

Frankfurts Trainer Oliver Glasner wechselte nach dem 0:2 in Rafael Borre und Lucas Alario zwei weitere Stürmer ein, um die Wende irgendwie zu erzwingen. Stattdessen vollendete Santos einen weiteren schnellen Gegenstoß mustergültig zur Entscheidung (82.). Die Heimniederlage zum Auftakt war endgültig nicht mehr abzuwenden – und dürfte eine schwere Hypothek auf dem weiteren Weg durch Gruppe D der Champions League werden.