Sky: Eintracht Frankfurt will Rangnick in Doppelfunktion

Frankfurt. Eintracht Frankfurt will nach Informationen des TV-Senders Sky Ralf Rangnick an den Main holen. Demnach soll der 62-Jährige in der kommenden Saison den Posten des Trainers und Sportvorstands besetzen und für die Spielzeit darauf einen neuen Chefcoach suchen.

AdUnit urban-intext1

Ein Sprecher des hessischen Fußball-Bundesligisten sagte am Dienstag, man kommentiere keine Gerüchte. Rangnick hatte die Doppelfunktion auch schon bei RB Leipzig ausgefüllt. Auch Sport1 berichtete über eine derartige mögliche Konstellation bei der Eintracht. Rangnicks Medienbeauftragter sagte allerdings auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass es bisher keine Kontaktaufnahme von Seiten der Frankfurter gegeben habe.

Die Frankfurter und Borussia Mönchengladbach hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass Eintracht-Coach Adi Hütter zur neuen Saison Marco Rose bei Gladbach ablöst. Sportvorstand Fredi Bobic steht im Sommer bei den Frankfurtern ebenfalls vor dem Abgang und ist bei Hertha BSC im Gespräch.